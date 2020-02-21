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    Агент: Теперь Рами — игрок «Сочи»

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    Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий защитника Адиля Рами, сообщил, что француз перешел в ФК «Сочи».

    Адиль Рами
    Адиль Рами

    «Все хорошо, переговоры завершены. Теперь он игрок Сочи», — цитирует Руиза Sport24.ru.

    Руиз также отметил, что соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20.

    Последним клубом Рами был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. 21 февраля турецкий клуб объявил об уходе защитника из команды.

    Ранее 34-летний игрок выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира.

    «Сочи» после 19 туров занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков. 0

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