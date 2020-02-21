Агент: Теперь Рами — игрок «Сочи»

Футбольный агент, представляющий защитника, сообщил, что француз перешел в

«Все хорошо, переговоры завершены. Теперь он игрок Сочи», — цитирует Руиза Sport24.ru.

Руиз также отметил, что соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20.

Последним клубом Рами был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. 21 февраля турецкий клуб объявил об уходе защитника из команды.

Ранее 34-летний игрок выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира.

«Сочи» после 19 туров занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков. 0