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    Хакеры взломали Twitter «Барселоны» и сообщили о скором возвращении Неймара

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    Хакерская группа OurMine взломала официальный Twitter-аккаунт «Барселоны». В одном из опубликованных сообщений хакеры сообщили о скором возвращении в каталонский клуб нападающего ПСЖ Неймара.

    Неймар
    Неймар

    «Привет, это OurMine. Мы прочитали несколько приватных сообщений. Похоже, Неймар вернется сюда», — говорилось в сообщении.

    Был еще один пост, призывающий к отставке президента клуба Жозепа Марии Бартомеу. Позже «Барселона» подтвердила взлом их аккаунта.

    Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера бразильского нападающего составила рекордные 222 миллиона евро.

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