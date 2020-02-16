Хакеры взломали Twitter «Барселоны» и сообщили о скором возвращении Неймара

Хакерская группа OurMine взломала официальный Twitter-аккаунт. В одном из опубликованных сообщений хакеры сообщили о скором возвращении в каталонский клуб нападающего

«Привет, это OurMine. Мы прочитали несколько приватных сообщений. Похоже, Неймар вернется сюда», — говорилось в сообщении.

Был еще один пост, призывающий к отставке президента клуба Жозепа Марии Бартомеу. Позже «Барселона» подтвердила взлом их аккаунта.

Barcelona’s hackers claim Neymar will be back 🤪 pic.twitter.com/EtdqSsZx0Z — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 15, 2020

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера бразильского нападающего составила рекордные 222 миллиона евро.

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