Хакеры взломали Twitter «Барселоны» и сообщили о скором возвращении Неймара

«Привет, это OurMine. Мы прочитали несколько приватных сообщений. Похоже, Неймар вернется сюда», — говорилось в сообщении.
Был еще один пост, призывающий к отставке президента клуба Жозепа Марии Бартомеу. Позже «Барселона» подтвердила взлом их аккаунта.
Barcelona’s hackers claim Neymar will be back 🤪 pic.twitter.com/EtdqSsZx0Z— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 15, 2020
Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера бразильского нападающего составила рекордные 222 миллиона евро.