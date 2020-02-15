«Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф: счет матча 4:0, обзор голов

«Боруссия»
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В составе победителей отличились Лукаш Пищек, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанн и Рафаэл Геррейру.
19-летний Холанн забил восьмой мяч в своих пяти матчах чемпионата Германии. Норвежец стал первым игроком, кому удалось забить больше семи голов в пяти своих стартовых матчах Бундеслиги.
«Боруссия» после этой победы обошла в таблице чемпионата Германии «Лейпциг» по дополнительным показателям и занимает второе место — у обоих клубов по 42 очка. «Айнтрахт» находится на 9-й строчке.
Бундеслига. 22-й тур
«Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф» — 4:0 (1:0)
Голы: Пищек, 33 (1:0). Санчо, 49 (2:0). Холанн, 54 (3:0). Рафаэл Геррейру, 74 (4:0)«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими, Загаду, Витсель, Эмре Джан (Дахуд, 64), Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо (Рейна, 75), Холанн (Гетце, 79)«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Роде (Соу, 78), Костич, Гачинович (Дост, 46), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 82)Предупреждение: Чэндлер, 22