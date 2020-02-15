«Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф: счет матча 4:0, обзор голов

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над франкфуртским(4:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Лукаш Пищек, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанн и Рафаэл Геррейру.

19-летний Холанн забил восьмой мяч в своих пяти матчах чемпионата Германии. Норвежец стал первым игроком, кому удалось забить больше семи голов в пяти своих стартовых матчах Бундеслиги.

«Боруссия» после этой победы обошла в таблице чемпионата Германии «Лейпциг» по дополнительным показателям и занимает второе место — у обоих клубов по 42 очка. «Айнтрахт» находится на 9-й строчке.