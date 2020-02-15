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    «Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф: счет матча 4:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (4:0) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
    «Боруссия»

    В составе победителей отличились Лукаш Пищек, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанн и Рафаэл Геррейру.

    19-летний Холанн забил восьмой мяч в своих пяти матчах чемпионата Германии. Норвежец стал первым игроком, кому удалось забить больше семи голов в пяти своих стартовых матчах Бундеслиги.

    «Боруссия» после этой победы обошла в таблице чемпионата Германии «Лейпциг» по дополнительным показателям и занимает второе место — у обоих клубов по 42 очка. «Айнтрахт» находится на 9-й строчке.

    Бундеслига. 22-й тур
    «Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф» — 4:0 (1:0)
    Голы: Пищек, 33 (1:0). Санчо, 49 (2:0). Холанн, 54 (3:0). Рафаэл Геррейру, 74 (4:0)«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими, Загаду, Витсель, Эмре Джан (Дахуд, 64), Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо (Рейна, 75), Холанн (Гетце, 79)«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Роде (Соу, 78), Костич, Гачинович (Дост, 46), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 82)Предупреждение: Чэндлер, 22
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