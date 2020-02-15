«Амьен» — ПСЖ: счет матча 4:4, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Франциина выезде сыграл вничью с— 4:4.

Счет уже на 5-й минуте открыли хозяева — отличился Серу Гирасси. На 29-й минуте Гаэль Какута удвоил преимущество «Амьена», а Фуссейни Диабате на 40-й минуте сделал счет крупным.

На 45-й минуте Андер Эррера отыграл один мяч, пробив под перекладину ворот хозяев. На 60-й минуте Ньянзу Куасси забил второй гол парижан, а спустя пять минут 17-летний защитник оформил дубль.

ПСЖ вышел вперед в счете на 74-й минуте — Мауро Икарди замкнул передачу Хуана Берната с левого фланга. Хозяева ушли от поражения благодаря точному удару Гирасси, который также оформил дубль на 90-й минуте.

Ничья с «Амьеном» стала для ПСЖ второй в чемпионате. После этого матча парижский клуб набрал 61 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. Хозяева с 20 очками занимают 19-ю строчку.

В следующем матче «ПСЖ» на своем поле примет «Бордо» (23 февраля), а «Амьен» отправится в гости к «Страсбуру» (22 февраля). 0