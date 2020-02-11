«Ливерпуль» не видит возможности внести в заявку Джеррарда

Исполнительный директор «Ливерпуля»ответил на призывы болельщиков, которые просили вернуть в команду ее бывшего капитана, который сейчас тренирует «Рейнджерс».

«Позвольте мне объяснить, что должно было бы произойти. Итак, вопрос такой: можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда, чтобы он получил медаль АПЛ? А я задам встречный вопрос: кого из игроков вы бы хотели убрать из состава, чтобы это было возможно?

Если вы не заметили, он работник другого клуба. Слушайте, мы все любим Стиви Джи и очень гордимся его тренерской карьерой, но я продолжаю видеть сообщения вроде "верните его на пятидневный контракт, чтобы он получил медаль". Это просто не работает так.

"Химия" в раздевалке очень важна. Убрать одного из игроков и сказать ему: "Ты не получишь медаль". Вы можете себе такое представить? Медали на раздаются направо и налево, у команды есть состав, не так ли? И туда нельзя добавить футболиста, если заявка уже утверждена. В остальном это вполне возможно», — цитирует Мура Soccer Laduma. 0