ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдинсон КаваниБесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты
  • 22:55
    • «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании
  • 22:40
    • Фати вместе с Месси сыграет в атаке «Барселоны» против «Атлетика»
  • 21:53
    • Россия проиграла Финляндии в рамках Шведских игр
  • 21:21
    • «Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче
  • 20:39
    • Куртуа и Модрич в запасе на матч с «Реал Сосьедадом»
    Все новости спорта

    «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании

    «Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 3:4, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Реал Сосьедад
    Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от «Реал Сосьедада» (3:4) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

    «Реал»
    «Реал»

    Счет на 22-й минуте открыл полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий за «Реал Сосьедад» на правах аренды.

    В начале второй половины встречи форвард гостей Александер Исак оформил дубль. На 54-й минуте швед замкнул навес Андера Барренчеа, а на 56-й минуте точно пробил в ближний угол ворот Альфонса Ареолы.

    Еще через 3 минуты защитник «Реала» Марсело отквитал один мяч. На 69-й минуте Микель Мерино снова довел преимущество «Реала Сосьедад» до трех голов.

    На 81-й минуте бразильский хавбек «Реала» Родриго, вышедший на замену незадолго до этого, забил второй мяч команды Зинедина Зидана. В компенсированное время Начо установил окончательный результат.

    Соперник команды станет известен позднее. С нынешнего сезона все стадии Кубка Испании, кроме полуфиналов, состоят из одного матча.

    Кубок Испании. 1/4 финала
    «Реал» — «Реал Сосьедад» — 3:4 (0:1)
    Голы: Эдегор, 22 (0:1). Исак, 54 (0:2). Исак, 56 (0:3). Марселу, 59 (1:3). Мерино, 69 (1:4). Родригу, 81 (2:4). Начо, 90+3 (3:4)«Реал»: Ареола, Серхио Рамос, Марселу, Начо, Эдер Милитау, Кроос, Хамес Родригес (Модрич, 46), Диас (Йович, 76), Вальверде (Родригу, 76), Бензема, Винисиус Жуниор«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Эдегор (Гевара, 64), Оярсабаль, Исак (Айен Муньос, 70)Предупреждения: Эдегор, 11. Ле Норман, 19. Субельдия, 66. Эдер Милитау, 77. Горосабель, 86. Винисиус Жуниор, 90+4Удаление: Горосабель, 90+5
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе
  • 00:45
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Барселона»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» выбить «Атлетик» из Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Айнтрахт» обгонит «Аугсбург» в Бундеслиге?
  • «Айнтрахт» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Ожидать ли нам сенсации в матче на «Олимпико»?
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» Хоккей НХЛ. Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто», «Бостон» продлил выигрышную сериюОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 07:300
  • 23:01
    • Мюллер — игрок января в «Баварии»
  • 22:15
    • «Тоттенхэм» планирует трансфер Ундера из «Ромы»
  • 21:46
    • «Ювентус» заинтересован в покупке вингера «Ман Сити»
    Лионель Месси Футбол Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?В «Барселоне» разгорелся конфликт между Лео Месси и спортивным директором Эриком Абидалем Вчера в 16:330
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Рому» штормить?
  • 3.30
    •
  • 22:45
    • Кикнадзе: «Локомотив» не начинал переговоров с Чорлукой о новом контракте
  • 22:32
    • Семак: Думаю, что с каждым матчем Малком будет выглядеть сильнее
  • 20:52
    • МЮ готов продать Погба за 140 млн
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду Футбол Зидан ведет «Реал» к новым вершинамЧто светит королевскому клубу? Вчера в 06:370
  • 17:03
    • «Краснодар» хочет арендовать нападающего «Бордо»
  • 15:20
    • Клубы АПЛ вернули прежний срок летнего трансферного окна
  • 14:35
    • СМИ: Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие