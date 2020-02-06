«Реал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 3:4, обзор голов

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от(3:4) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий за «Реал Сосьедад» на правах аренды.

В начале второй половины встречи форвард гостей Александер Исак оформил дубль. На 54-й минуте швед замкнул навес Андера Барренчеа, а на 56-й минуте точно пробил в ближний угол ворот Альфонса Ареолы.

Еще через 3 минуты защитник «Реала» Марсело отквитал один мяч. На 69-й минуте Микель Мерино снова довел преимущество «Реала Сосьедад» до трех голов.

На 81-й минуте бразильский хавбек «Реала» Родриго, вышедший на замену незадолго до этого, забил второй мяч команды Зинедина Зидана. В компенсированное время Начо установил окончательный результат.

Соперник команды станет известен позднее. С нынешнего сезона все стадии Кубка Испании, кроме полуфиналов, состоят из одного матча.