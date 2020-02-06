«Бавария» — «Хоффенхайм»: счет матча 4:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовский, один гол забил Томас Мюллер. Еще один мяч стал автоголом в исполнении Бенжамина Хюбнера.
Защитник мюнхенцев Жером Боатенг поразил собственные ворота в первые минуты матча. В концовке матча Мунас Даббур оформил дубль за «Хоффенхайм».
Следующий соперник «Баварии» по турниру определится позднее.
Кубок Германии. 1/8 финала
«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:3 (3:1)
Голы: Боатенг, 8 — в свои ворота (0:1). Хюбнер, 12 — в свои ворота (1:1). Мюллер, 20 (2:1). Левандовски, 36 (3:1). Левандовски, 80 (4:1). Даббур, 82 (4:2). Даббур, 90+2 (4:3)«Бавария»: Нойер, Боатенг (Одриосола, 83), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Кюизанс, 81), Коутинью, Гнабри, Толиссо, Дэйвис, Левандовски (Зиркзе, 81)«Хоффенхайм»: Пентке, Нордтвейт, Акпогума, Хюбнер, Руди, Кадержабек, Цубер, Гриллич (Рибейру, 71), Крамарич, Брун Ларсен (Баумгартнер, 71), Бебу (Даббур, 61)Предупреждения: Нордтвейт, 31. Толиссо, 39. Павар, 55. Алаба, 84