«Бавария» — «Хоффенхайм»: счет матча 4:2, обзор голов

Мюнхенскаяна своем поле обыграла(4:3) в матче 1/8 финала Кубка Германии.

В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовский, один гол забил Томас Мюллер. Еще один мяч стал автоголом в исполнении Бенжамина Хюбнера.

Защитник мюнхенцев Жером Боатенг поразил собственные ворота в первые минуты матча. В концовке матча Мунас Даббур оформил дубль за «Хоффенхайм».

Следующий соперник «Баварии» по турниру определится позднее.