Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Фиорентину»

В 22-м туре чемпионата Италиипринимал

Встреча завершилась победой туринцев со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду. Оба гола португалец забил с пенальти. Еще один мяч в концовке встречи провел Маттейс де Лигт.

«Ювентус» набрал 54 очка и продолжает лидировать в Серии А. «Фиорентина» набрала 25 очков и располагается на 14-й строчке.