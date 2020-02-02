Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Фиорентину»

Криштиану Роналду
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Встреча завершилась победой туринцев со счетом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду. Оба гола португалец забил с пенальти. Еще один мяч в концовке встречи провел Маттейс де Лигт.
«Ювентус» набрал 54 очка и продолжает лидировать в Серии А. «Фиорентина» набрала 25 очков и располагается на 14-й строчке.
Серия А. 22-й тур
«Ювентус» — «Фиорентина» — 3:0 (1:0)
Голы: Роналду, 40 — с пенальти (1:0). Роналду, 80 — с пенальти (2:0). де Лигт, 90+1 (3:0)«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 88), Бентанкур, Роналду, Игуаин (Дибала, 67), Куадрадо, Дуглас Коста (Бернардески, 83)«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Чеккерини, Далберт, Лирола (Агудело, 89), Игор, Бенасси, Пульгар, Геззаль (Влахович, 61), Кьеза, Кутроне (Соттиль, 73)Предупреждения: Кьеза, 33. Бонуччи, 35. Пеццела, 39. Геззаль, 50. Чеккерини, 80