«Герта» — лидер по тратам в зимнее трансферное окно

Как сообщает Transfermarkt, берлинскаяпотратила больше всех в зимнее трансферное окно.

В января состав «старой дамы» пополнили нападающий Кшиштоф Пентек за 27 миллионов евро из «Милана», полузащитник Люка Тузар из «Лиона» за 25 миллионов, оставшийся в аренде во Франции до конца сезона, вингер «Уотфорда» Доди Лукебакио за 20 миллионов, форвард «РБ Лейпциг» Матеус Кунья за 15 миллионов и опорный полузащитник «Штуттгарта» Сантьяго Аскасибар за 11 миллионов.

Общая сумма приобретений составила 78 миллионов евро.

Второй командой по тратам в зимнее окно стал итальянский «Наполи», потративший 65,5 миллионов на 10 игроков, а третьей — французский «Монако», который приобрел девять игроков на сумму 62 миллиона. 0