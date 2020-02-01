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    «Герта» — лидер по тратам в зимнее трансферное окно

    Футбол Трансферы Футбол Германии Герта
    Как сообщает Transfermarkt, берлинская «Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно.

    Кшиштоф Пентек
    Кшиштоф Пентек

    В января состав «старой дамы» пополнили нападающий Кшиштоф Пентек за 27 миллионов евро из «Милана», полузащитник Люка Тузар из «Лиона» за 25 миллионов, оставшийся в аренде во Франции до конца сезона, вингер «Уотфорда» Доди Лукебакио за 20 миллионов, форвард «РБ Лейпциг» Матеус Кунья за 15 миллионов и опорный полузащитник «Штуттгарта» Сантьяго Аскасибар за 11 миллионов.

    Общая сумма приобретений составила 78 миллионов евро.

    Второй командой по тратам в зимнее окно стал итальянский «Наполи», потративший 65,5 миллионов на 10 игроков, а третьей — французский «Монако», который приобрел девять игроков на сумму 62 миллиона. 0

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