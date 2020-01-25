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    Сетьен: Мы действовали плохо, и над многим нужно работать

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    В матче Примеры «Барселона» на выезде проиграла «Валенсии» со счетом 2:0. Главный тренер «блауграна» Кике Сетьен прокомментировал результат.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «В первом тайме мы действовали плохо. Мы занимали неверные позиции, нам не хватало точности.

    Многому из увиденного в первом тайме нужно дать оценку. Некоторые вещи мы еще не понимаем, либо они не были объяснены должным образом.

    Во втором тайме мы смогли сыграть лучше и имели явные голевые моменты. Увы, нам не удалось их реализовать, и мы пропустили второй мяч.

    Нужно понимать, что, честно говоря, "Валенсия" заслуживала большего в первом тайме. Мы действовали плохо, и над многим нужно работать.

    Соперники здорово работали против Фати и Месси, ограничив их влияние. Это болезненное поражение, которое мы постараемся забыть как можно скорее», — заявил Сетьен в своем интервью. 0

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