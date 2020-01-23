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    «Ювентус» разобрался с «Ромой» на пути в полуфинал Кубка Италии

    «Ювентус» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Футбол Италии Кубок Италии Ювентус Рома
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Рому» и праздновал победу со счетом 3:1.

    «Ювентус» забил три гола в первом тайме
    «Ювентус» забил три гола в первом тайме

    На 26-й минуте Криштиану Роналду завершил контратаку «Юве» красивым ударом низом с острого угла. Через 12 минут Родриго Бентанкур удвоил преимущество туринцев, а еще перед перерывом интригу фактически похоронил Леонардо Бонуччи.

    На 50-й минуте мяч после удара Дженгиза Ундерка попал в перекладину, а затем отскочил в руку Джанлуилжи Буффону и оказался в воротах. Автогол записали на голкипера. На большее римлян не хватило.

    Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии туринский клуб сыграет с победителем пары «Милан» — «Торино». 0

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