«Ювентус» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

В матчепринимали праздновал победу со счетом 3:1.

На 26-й минуте Криштиану Роналду завершил контратаку «Юве» красивым ударом низом с острого угла. Через 12 минут Родриго Бентанкур удвоил преимущество туринцев, а еще перед перерывом интригу фактически похоронил Леонардо Бонуччи.

На 50-й минуте мяч после удара Дженгиза Ундерка попал в перекладину, а затем отскочил в руку Джанлуилжи Буффону и оказался в воротах. Автогол записали на голкипера. На большее римлян не хватило.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии туринский клуб сыграет с победителем пары «Милан» — «Торино». 0