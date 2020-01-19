«Падерборн» — «Байер»: счет 1:4, обзор голов

В матче 18 тура немецкой Бундеслигис крупным счетом обыграл(1:4).

Лучший бомбардир гостей Кевин Фолланд оформил «дубль» в первом тайме всего 3 минуты. На 11 минуте футболист отметился точным ударом головой после навеса Диаби. Затем на 14 минуте Хаверц сделал наброс в район вратарской зоны, откуда Фолланд поразил цель тем же способом.

Еще до конца первого тайма Баумгартлингер подарил своей команде еще большее преимущество, забив на 36 минуте после отскока в штрафной площади соперника.

За хозяев гол престижа забил Србени, который оказался первым на добивании у ворот «Байера». Точку в игре поставил Хаверц. Футболист замкнул прострел Диаби с левого фланга.

«Байер» продолжает идти в зоне Лиги Европы на 6 месте, набрав 31 очко. «Падерборн» на последнем месте с 12 баллами.