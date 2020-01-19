«Падерборн» — «Байер»: счет 1:4, обзор голов

Футболисты «Байера»
«Байер»
Лучший бомбардир гостей Кевин Фолланд оформил «дубль» в первом тайме всего 3 минуты. На 11 минуте футболист отметился точным ударом головой после навеса Диаби. Затем на 14 минуте Хаверц сделал наброс в район вратарской зоны, откуда Фолланд поразил цель тем же способом.
Еще до конца первого тайма Баумгартлингер подарил своей команде еще большее преимущество, забив на 36 минуте после отскока в штрафной площади соперника.
За хозяев гол престижа забил Србени, который оказался первым на добивании у ворот «Байера». Точку в игре поставил Хаверц. Футболист замкнул прострел Диаби с левого фланга.
«Байер» продолжает идти в зоне Лиги Европы на 6 месте, набрав 31 очко. «Падерборн» на последнем месте с 12 баллами.
Бундеслига. 18 тур
«Падерборн» — «Байер» — 1:4
Голы: 0:1 — 11 Фолланд, 0:2 — 14 Фолланд, 0:3 — 36 Баумгартлингер, 1:3 — 51 Србены, 1:4 — 75 Хавертц«Падерборн»: Цингерле, Килиан, Янс (Хольтманн, 46), Шонлау, Дрэгер, Василиадис, Антви-Аджей, Прегер, Гьясула (Сабири, 60), Србены (Мамба, 66), Михель«Байер»: Градецки, Синкгравен (Вайзер, 78), Бендер, Та, Бендер, Бельараби (Аларио, 71), Хавертц, Баумгартлингер, Демирбай, Диаби, ФолландПредупреждения: Василиадис (22), Гьясула (35), Сабири (73), Хавертц (90)