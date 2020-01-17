Хирург: Кейн вряд ли сыграет на Евро-2020

Хирургсообщил, что форвардможет вернуться на поле не раньше следующего сезона и пропустит чемпионат Европы 2020 года.

«Я думаю, что он пропустит около шести месяцев. Если бы я разговаривал с игроком топ-уровня, то не стал бы вводить его в заблуждение и сказал бы, что ожидать возвращения стоит не раньше, чем через полгода после операции.

Если бы я оперировал его, то сказал бы ему, чтобы он думал о возвращении к предсезонному периоду. Знаю, что все говорят о возвращении Кейна уже в апреле или мае, но буду очень удивлен, если произойдет именно так», — цитирует Уилсона The Independent.

Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1), который состоялся 1 января. Оказалось, что у игрока разрыв мышцы задней поверхности бедра. 0