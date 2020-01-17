ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий СеминПланы на зиму: «Локомотив»
  • 09:31
    • «Милуоки» одолел «Бостон», «Нью-Орлеан» справился с «Ютой»
  • 08:31
    • Хирург: Кейн вряд ли сыграет на Евро-2020
  • 08:13
    • «Интер» нацелен на полузащитника «Челси»
  • 01:14
    • «Рома» победила «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
  • 22:16
    • ЦСКА разгромил «Сочи» и гарантировал выход в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Хирург: Кейн вряд ли сыграет на Евро-2020

    Футбол Тоттенхэм Футбол Англии Англия. Премьер-лига Евро-2020 Сборная Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Хирург Крис Уилсон сообщил, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может вернуться на поле не раньше следующего сезона и пропустит чемпионат Европы 2020 года.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    «Я думаю, что он пропустит около шести месяцев. Если бы я разговаривал с игроком топ-уровня, то не стал бы вводить его в заблуждение и сказал бы, что ожидать возвращения стоит не раньше, чем через полгода после операции.

    Если бы я оперировал его, то сказал бы ему, чтобы он думал о возвращении к предсезонному периоду. Знаю, что все говорят о возвращении Кейна уже в апреле или мае, но буду очень удивлен, если произойдет именно так», — цитирует Уилсона The Independent.

    Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1), который состоялся 1 января. Оказалось, что у игрока разрыв мышцы задней поверхности бедра. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед
  • 15/01/2020 в 15:25
    •
  • Прогноз
  • «Уотфорд» — «Тоттенхэм»
  • 1.66
  • Завтра в 15:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли «Шальке» менхенгладбахцам вырваться в лидеры Бундеслиги?
  • «Шальке» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Порту» продлить успешную серию?
  • «Порту» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Прервет ли «Хетафе» серию поражений?
  • «Леганес» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол «Быки» и хейтеры. Почему «РБ Лейпциг» ненавидят в Бундеслиге?Рассказываем, почему «РБ Лейпциг» — самая ненавидимая футбольная команда в Бундеслиге Вчера в 02:560
  • 08:58
    • Четверо россиян вышли в финал квалификации Australian Open
  • 08:44
    • Контракт Неймара будет зависеть от результатов ПСЖ в ЛЧ
  • 17:55
    • Прядкин переизбран президентом РПЛ
    Жуан Феликс Футбол Жуан Феликс в «Атлетико». Сыграла ли ставка мадридцев?Португалец в нынешнем сезоне старается оправдать свой ценник, но получается это не всегда. 15/01/2020 в 15:400
  • Экспресс дня

  • Как «Шальке» и «Боруссия» М откроют вторую часть сезона?
  • 2.76
    •
  • 01:27
    • Клуб третьего дивизиона выбил «Бордо» из Кубка Франции
  • 00:36
    • Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда
  • 00:20
    • Осорио: Мне бы хотелось достичь уровня Ван Дейка
    «Сент-Луис» — «Филадельфия» Хоккей НХЛ. «Чикаго» разгромил «Монреаль», «Сент-Луис» уступил «Филадельфии»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января Вчера в 07:250
  • 17:34
    • Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
  • 16:33
    • «Ахмат» арендовал нападающего «Удинезе»
  • 23:59
    • «Интер» договорился о приобретении Янга у «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леганес — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Гранвиль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.14
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Уотфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Норвич — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие