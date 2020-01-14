Карпин рассказал о конфликте с Дзюбой

Бывший тренер «Спартака», ныне возглавляющий «Ростов», рассказал о конфликте с нынешним нападающим «Зенита»

Специалист заявил, что в «Спартаке» никто Дзюбу не гнобил и не душил.

«А душил ли? Любой игрок, который не играет, говорит, что его душат. Когда у тебя есть Веллитон, Мовсисян, Эменике и есть Дзюба, который хочет играть, мы с удовольствием отпускали его в аренду, чтобы он не сидел, а развивался.

В тот момент конкуренцию выигрывал условный Веллитон, Мовсисян, Эменике. Дзюбу никто не гнобил.

Его бы гнобили, если бы никуда не отпускали, а отправляли в дубль "Спартака". Никто никого не душил», — сказал Карпин в интервью блогеру Евгению Савину. 0