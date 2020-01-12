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    Хави отказался возглавить «Барселону» в январе

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    Главный тренер «Аль-Садда» Хави не возглавит «Барселону» по ходу этого сезона, информирует Marca.

    Как стало известно изданию, 39-летний специалист провел встречу с генеральным директором каталонцев Оскаром Грау и техническим директором Эриком Абидалем в Катаре.

    Получив от них предложение возглавить команду в январе, Хави ответил отказом, сославшись на чрезмерную спешку в этом вопросе.

    Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

  • Хави заявил о готовности тренировать «Барселону»
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    • При этом есть вероятность, что специалист возглавит «Барселону» летом, перед началом следующего сезона. 0

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