«Ливерпуль» стал клубом года, Клопп — лучшим тренером по версии Globe Soccer Awards

В Дубае состоялась торжественная церемония вручения премии Globe Soccer Awards-2019, которую организуют Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов.

Лучшим клубом стал «Ливерпуль», который обошел в борьбе за это звание «Аякс» и женскую команду «Лиона».

Награду лучшему тренеру получил наставник английского команды Юрген Клопп, под руководством которого «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в этом году.

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер назван лучшим голкипером в 2019 году.

20-летний нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш удостоился приза «Открытие года».

Специальных наград за выслугу лет удостоились полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз. 0