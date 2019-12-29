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    «Ливерпуль» стал клубом года, Клопп — лучшим тренером по версии Globe Soccer Awards

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    В Дубае состоялась торжественная церемония вручения премии Globe Soccer Awards-2019, которую организуют Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Лучшим клубом стал «Ливерпуль», который обошел в борьбе за это звание «Аякс» и женскую команду «Лиона».

    Награду лучшему тренеру получил наставник английского команды Юрген Клопп, под руководством которого «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в этом году.

    Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер назван лучшим голкипером в 2019 году.

    20-летний нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш удостоился приза «Открытие года».

    Специальных наград за выслугу лет удостоились полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз. 0

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