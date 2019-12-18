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    Полузащитник «Манчестер Сити» пойдет на тренерские курсы

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне в ближайшее время начнет обучение тренерскому делу, сообщает HLN.

    Кевин Де Брейне
    Кевин Де Брейне

    28-летний футболист решил пойти на тренерские курсы, организованные Федерацией футбола Бельгии.

    «Хочу пойти на курсы, чтобы впоследствии было проще получить тренерские дипломы категории "В" и "А". Пока я не думаю о тренерской работе всерьез, но если я захочу остаться в футболе после завершения карьеры, мне понадобится хотя-бы этот минимум.

    Думаю, что уже в марте я приступлю к обучению», — сказал Де Брйне.

    В текущем сезоне бельгиец провел в составе «Манчестер Сити» 21 матч, в которых забил шесть голов и сделал десять результативных передач. 0

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