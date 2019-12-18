Полузащитник «Манчестер Сити» пойдет на тренерские курсы

Полузащитник «Манчестер Сити»в ближайшее время начнет обучение тренерскому делу, сообщает HLN.

28-летний футболист решил пойти на тренерские курсы, организованные Федерацией футбола Бельгии.

«Хочу пойти на курсы, чтобы впоследствии было проще получить тренерские дипломы категории "В" и "А". Пока я не думаю о тренерской работе всерьез, но если я захочу остаться в футболе после завершения карьеры, мне понадобится хотя-бы этот минимум.

Думаю, что уже в марте я приступлю к обучению», — сказал Де Брйне.

В текущем сезоне бельгиец провел в составе «Манчестер Сити» 21 матч, в которых забил шесть голов и сделал десять результативных передач. 0