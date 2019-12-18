СМИ: Буффон намерен продлить контракт с «Ювентусом»

Вратарь «Ювентуса»не намерен завершать карьеру по истечении нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.

По информации издания, 41-летний футболист планирует продлить контракт с туринским клубом до лета 2021 года.

Буффон вернулся в «старую синьору» летом 2019 года после одного сезона, проведенного в «Пари Сен-Жермен». Впервые он пришел в «Юве» в 2001 году и непрерывно выступал за команду до 2018 года.

Накануне Буффон сравнялся с рекордсменом «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро по количеству матчей за туринскую команду в чемпионате Италии (по 478 игр). Также ему осталось провести одну игру, чтобы поравняться с рекордсменом по числу матчей в Серии А в истории турнира бывшим защитником «Милана» Паоло Мальдини (647 игр). 0