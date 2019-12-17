Ван Дейк вернулся в общую группу «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля»вернулся в общую группу и сможет помочь своей команде в полуфинальном матче клубного чемпионата мира против мексиканского «Монтеррея».

Об этом рассказал главный тренер команды Юрген Клопп, который также подтвердил наличие проблем со здоровьем у Джорджиньо Вейналдума.

«Повреждение Вейналдума не такое серьезное, как мы думали в первый момент, поэтому он проходит курс восстановления здесь. Мы будем наблюдать за ним день за днем, но завтра вечером он не сыграет.

Вирджил в порядке. Мы должны были сделать разные вещи для восстановления отдельных игроков, поэтому он не тренировался вчера с нами, но он в порядке. Все остальные в команде тоже готовы», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». 0