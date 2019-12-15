«Севилья» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 17-го тура испанской Примерыпотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:2.

На 13-й минуте защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль открыл счет. На 62-й минуте Мунир Эль-Хаддади забил ответный мяч.

А на 74-й минуте вышедший на замену форвард гостей Карл Токо Экамби установил окончательный счет.

С 31 очком «Севилья» занимает 3-е место в таблице Примеры. «Вильярреал» с 22 очками в активе располагается на 13-й позиции.