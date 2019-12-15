«Севилья» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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На 13-й минуте защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль открыл счет. На 62-й минуте Мунир Эль-Хаддади забил ответный мяч.
А на 74-й минуте вышедший на замену форвард гостей Карл Токо Экамби установил окончательный счет.
С 31 очком «Севилья» занимает 3-е место в таблице Примеры. «Вильярреал» с 22 очками в активе располагается на 13-й позиции.
Примера. 17-й тур
«Севилья» — «Вильярреал» — 1:2 (0:1)
Голы: Альбиоль, 13 (0:1). Эль-Хаддади, 61 (1:1). Токо-Экамби, 74 (1:2)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Хоан Хордан, 78), Фернанду Режес, Васкес, Оливер Торрес (Даббур, 78), де Йонг (Эрнандес, 59), Эль-Хаддади«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Фунес Мори, 89), Замбо, Морено (Пенья, 78), Чиквуэзе (Токо-Экамби, 66)Предупреждения: Оливер Торрес, 62. Диегу Карлос, 90+3