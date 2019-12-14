ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваЗагитова уже не вернется. Это сигнал для ISU о серьезных проблемах
  • 22:32
    • «Наполи» проиграл «Парме» в первом матче Гаттузо
  • 22:22
    • «Лейпциг» разгромил «Фортуну» и возглавил таблицу чемпионата Германии
  • 20:17
    • Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии
  • 19:58
    • «Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 19:23
    • «Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д — «Майнц»
    Все новости спорта

    «Вест Хэм» на выезде победил «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» — «Вест Хэм»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» на своем поле уступил «Вест Хэму» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Победу «молотобойцам» принес гол французского форварда Себастьена Аллера на 37-й минуте.

    «Вест Хэм» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 15 очками идет 18-м.

    В следующем матче «Саутгемптон» сыграет с «Астон Виллой», а «Вест Хэм» отправится к «Кристан Пэлас».

    АПЛ. 17-й тур
    «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:1)
    Гол: Аллер, 37«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш (Адамс, 87), Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Армстронг, 84), Редмонд (Ромеу, 46), Ингс, Дженепо«Вест Хэм Юнайтед»: Мартин, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл (Диоп, 88), Пабло Форнальс, Райс, Снодграсс (Ярмоленко, 72), Антонио, Алле (Санчес, 79)Предупреждения: Хейбьерг, 37. Снодграсс, 45+2. Фредерикс, 56. Мартин, 90+4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»
  • 10/12/2019 в 10:57
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
  • 1.80
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Манчестер Сити» свою серию побед над «Арсеналом»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сборная России несколько раз вскроет оборону финнов
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Атлетико» и «Осасуна» много не забьют
  • «Атлетико» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Примера. «Барса» потеряла очки в Сан-Себастьяне, «Реал» сыграет в гостях у «Валенсии»Результаты матчей 17 тура Примеры 20:060
  • 18:11
    • «Атлетико» может снизить стоимость Сауля до 85 млн фунтов
  • 16:56
    • «Гранада» добыла победу на последних минутах матча с «Леванте
  • 16:36
    • Педро Роша может перебраться во «Фламенго»
    Мэйсон Гринвуд Футбол Лига Европы предоставила отличный шанс молодежи «Манчестер Юнайтед»В том, что «МЮ» играет во второстепенном турнире, есть и свой плюс Вчера в 19:550
  • Экспресс дня

  • Привезет ли «Манчестер Сити» три очка из Лондона?
  • 2.45
    •
  • 22:43
    • «Вест Хэм» на выезде победил «Саутгемптон»
  • 22:13
    • Кудашов: Мы сами позволили чехам вернуться в игру
  • 21:58
    • Слуцкий отказался бы возглавить «Спартак»
    Фредди Юнгберг Футбол Гроза близко. «Арсенал» плох, но перемены могут спасти от позора«Арсенал» в концовке сумел избежать поражения в матче со «Стандардом» в Лиге Европы Вчера в 14:330
  • 15:22
    • Российские биатлонистки взяли серебро на Кубке мира в Австрии
  • 21:51
    • Юниорская сборная России разгромила Швейцарию
  • 21:40
    • «Марсель» ушел от поражения в матче с «Метцем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие