«Саутгемптон» — «Вест Хэм»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 17-го тура чемпионата Англиина своем поле уступилсо счетом 0:1.

Победу «молотобойцам» принес гол французского форварда Себастьена Аллера на 37-й минуте.

«Вест Хэм» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 15 очками идет 18-м.

В следующем матче «Саутгемптон» сыграет с «Астон Виллой», а «Вест Хэм» отправится к «Кристан Пэлас».