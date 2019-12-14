«Саутгемптон» — «Вест Хэм»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Победу «молотобойцам» принес гол французского форварда Себастьена Аллера на 37-й минуте.
«Вест Хэм» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 15 очками идет 18-м.
В следующем матче «Саутгемптон» сыграет с «Астон Виллой», а «Вест Хэм» отправится к «Кристан Пэлас».
АПЛ. 17-й тур
«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:1)
Гол: Аллер, 37«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш (Адамс, 87), Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Армстронг, 84), Редмонд (Ромеу, 46), Ингс, Дженепо«Вест Хэм Юнайтед»: Мартин, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл (Диоп, 88), Пабло Форнальс, Райс, Снодграсс (Ярмоленко, 72), Антонио, Алле (Санчес, 79)Предупреждения: Хейбьерг, 37. Снодграсс, 45+2. Фредерикс, 56. Мартин, 90+4