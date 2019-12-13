Штраф Гинера будет направлен на гранты молодым арбитрам

Руководитель судейского комитета РФСпрокомментировал решение отстранить президента ЦСКАот футбола на три месяца.

«Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

Напомним, накануне комитет по этике РФС вынес решение отстранить Гинера на три месяца от футбольной деятельности (и условно на один год) и оштрафовать на один миллион рублей за высказывания после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Также наставник «армейцев» Виктор Гончаренко ранее получил 3-матчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар». 0