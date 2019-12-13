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    Штраф Гинера будет направлен на гранты молодым арбитрам

    Футбол ЦСКА Футбол России Между тем Скандалы РФС
    Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.

    Евгений Гинер
    Евгений Гинер

    «Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

    Напомним, накануне комитет по этике РФС вынес решение отстранить Гинера на три месяца от футбольной деятельности (и условно на один год) и оштрафовать на один миллион рублей за высказывания после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

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