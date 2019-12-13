Штраф Гинера будет направлен на гранты молодым арбитрам

Евгений Гинер
globallookpress.com
«Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.
Напомним, накануне комитет по этике РФС вынес решение отстранить Гинера на три месяца от футбольной деятельности (и условно на один год) и оштрафовать на один миллион рублей за высказывания после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
Также наставник «армейцев» Виктор Гончаренко ранее получил 3-матчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар». 0