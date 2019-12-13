Президента ЦСКА дисквалифицировали на три месяца

Комитет по этике РФС вынес наказание президенту ЦСКАза оскорбление главы департамента судейства и инспектирования организации

Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и условно на один год. Также он оштрафован на один миллион рублей.

Напомним, Гинер выступил с жесткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром».

Игра завершилась со счетом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.

Сам Гончаренко ранее получил 3-матчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар». 0