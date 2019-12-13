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    Президента ЦСКА дисквалифицировали на три месяца

    Футбол Футбол России ЦСКА Скандалы
    Комитет по этике РФС вынес наказание президенту ЦСКА Евгению Гинеру за оскорбление главы департамента судейства и инспектирования организации Александра Егорова.

    Евгений Гинер
    Евгений Гинер

    Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и условно на один год. Также он оштрафован на один миллион рублей.

    Напомним, Гинер выступил с жесткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром».

    Игра завершилась со счетом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.

    Сам Гончаренко ранее получил 3-матчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар». 0

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