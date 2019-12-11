«Динамо» Загреб — «Манчестер Сити»: счет 1:4, обзор голов

Загребскоес крупным счетом уступило(1:4) в 6 туре Лиги чемпионов.

Хозяева первыми вышли вперед уже на 10 минуте, чего никто не ожидал. Гол получился эффектным. С правого фланга навесил Кондзер. Мяч приземлился прямо на ногу Ольмо, который не дал мячу коснуться газона и в одно касание пробил по воротам Браво.

Гости сравняли счет на 34 минуте после удачных действий Жезуса. Марез на правом фланге немного потанцевал с мячом и мягко набросил его в штрафную, в район вратарской. Бразилец выпрыгнул вше всех и пробил головой.

Жезус еще отличился на 50 и 54 минутах. В первом случае игрок обстучался в стенку с Фоденом, а затем вошел в штрафную, положил замахом на газон защитника и пробил в дальний угол. Во втором эпизоде Менди выполнил прострел с левого фланга, а форвард оказался на дальней штанге.

Молодой Фоден тоже не ушел с поля без гола . На 84 минуте Бернарду Силва прорвался в штрафную с правого фланга и в центр штрафной. Британец просто правильно подставил ногу.

«Ман Сити» набрал 14 очков и вышел из группы с первой строчки. «Динамо» с 5 баллами вылетело из еврокубков.