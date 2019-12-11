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    «Ман Сити» уверенно обыграл загребское «Динамо», Жезус сделал «хет-трик»

    «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити»: счет 1:4, обзор голов

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    Загребское «Динамо» с крупным счетом уступило «Манчестер Сити» (1:4) в 6 туре Лиги чемпионов.

    Габриэл Жезус
    Габриэл Жезус

    Хозяева первыми вышли вперед уже на 10 минуте, чего никто не ожидал. Гол получился эффектным. С правого фланга навесил Кондзер. Мяч приземлился прямо на ногу Ольмо, который не дал мячу коснуться газона и в одно касание пробил по воротам Браво.

    Гости сравняли счет на 34 минуте после удачных действий Жезуса. Марез на правом фланге немного потанцевал с мячом и мягко набросил его в штрафную, в район вратарской. Бразилец выпрыгнул вше всех и пробил головой.

    Жезус еще отличился на 50 и 54 минутах. В первом случае игрок обстучался в стенку с Фоденом, а затем вошел в штрафную, положил замахом на газон защитника и пробил в дальний угол. Во втором эпизоде Менди выполнил прострел с левого фланга, а форвард оказался на дальней штанге.

    Молодой Фоден тоже не ушел с поля без гола . На 84 минуте Бернарду Силва прорвался в штрафную с правого фланга и в центр штрафной. Британец просто правильно подставил ногу.

    «Ман Сити» набрал 14 очков и вышел из группы с первой строчки. «Динамо» с 5 баллами вылетело из еврокубков.

    Лига чемпионов. 6 тур
    «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити» — 1:4
    Голы: 1:0 — 10 Ольмо, 1:1 — 34 Габриэл Жезус, 1:2 — 50 Габриэл Жезус, 1:3 — 54 Габриэл Жезус, 1:4 — 84 Фоден«Динамо» Загреб: Ливакович, Мубандже, Стоянович, Дилавер, Адеми, Моро, Гояк (Маер, 81), Оршич (Хайрович, 81), Ольмо, Кондзер (Джира, 59), Петкович«Манчестер Сити»: Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66)Предупреждения: Адеми (34)
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