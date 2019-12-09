Болельщик «Милана» получил ножевое ранение

Один из болельщиковполучил ножевое ранение после матча 15 тура чемпионата Италии с, сообщает Football Italia.

Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «россонери».

Как передает источник, после игры между двумя фанатами «Милана» разгорелся спор. Они поймали футболку одного из игроков своей любимой команды, но не смогли ее поделить. В результате один фанат ранил другого в живот.

Как отмечается, жизни болельщика ничего не угрожает, но его состояние остается серьезным. Фанаты «Болоньи» не участвовали в инциденте.

«Милан» набрал 20 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» 16 баллов и 12-я позиция. 0