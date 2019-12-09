ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»«Спартак» проиграл сам себе. Тедеско вернулся к хаосу Кононова
  • 11:58
    • Самуэльссон: ВАДА стоит следовать рекомендациям и отстранить Россию
  • 09:58
    • Дончич превзошел достижение Джордана
  • 09:44
    • Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
  • 08:57
    • Четвертая подряд победа «Лейкерс», «Атланта» разобралась с «Шарлотт»
  • 08:44
    • Рибалта: Повреждение Малкома — чистое невезение
    Все новости спорта

    Болельщик «Милана» получил ножевое ранение

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Болонья Происшествия Болельщики Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Один из болельщиков «Милана» получил ножевое ранение после матча 15 тура чемпионата Италии с «Болоньей», сообщает Football Italia.

    Болельщик «Милана» получил ножевое ранение
    Болельщик «Милана» получил ножевое ранение

    Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «россонери».

    Как передает источник, после игры между двумя фанатами «Милана» разгорелся спор. Они поймали футболку одного из игроков своей любимой команды, но не смогли ее поделить. В результате один фанат ранил другого в живот.

    Как отмечается, жизни болельщика ничего не угрожает, но его состояние остается серьезным. Фанаты «Болоньи» не участвовали в инциденте.

    «Милан» набрал 20 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» 16 баллов и 12-я позиция. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 ноября — 2 декабря
  • 02/12/2019 в 21:26
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Арсенал»
  • 1.81
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Вест Хэм» слабостью «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Устроят ли голевое шоу «Ливерпуль» и «Зальцбург» в Австрии?
  • Экспресс дня 10 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • Выйдет ли «Лион» в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Лион» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Альваро Мората Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» обыграл «Эспаньол», «Барса» разгромила «Мальорку»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 02:000
  • 20:56
    • «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов оформил дубль
  • 12:10
    • Более 500 болельщиков поддержат «Локомотив» в Мадриде
  • 11:42
    • «Шеффилд Юнайтед» побил свой клубный рекорд
    «Эвертон» — «Челси» Футбол АПЛ. Поражение «Челси», «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Борнмута», «МЮ» обыграл «Ман Сити»Результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:000
  • Экспресс дня

  • Устроят ли голевое шоу «Ливерпуль» и «Зальцбург» в Австрии?
  • 3.46
    •
  • 11:25
    • Болельщик «Милана» получил ножевое ранение
  • 11:11
    • Защитник «Салавата» дозаявлен в сборную России на Кубок Первого канала
  • 10:56
    • Маскерано представлен в качестве игрока «Эстудиантеса»
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» сотворил немыслимое, «Сити» потерял надежды на титулПобедители и неудачники по итогам матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Вчера в 15:000
  • 10:41
    • «Селтик» — победитель Кубка шотландской лиги
  • 10:26
    • «Крузейро» впервые в истории вылетел из бразильской Серии А
  • 10:11
    • Гвардиола: Сейчас «Ман Сити» не готов конкурировать с топ-командами
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие