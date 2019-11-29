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    «Лацио» победил «Клуж», «Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы

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    Римский «Лацио» на своем поле обыграл «Клуж» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группы Е.

    «Лацио»
    «Лацио»

    Единственный мяч во встрече забил на 24-й минуте Хоакин Корреа.

    Лига Европы. Группа E. 5-й тур
    «Лацио» (Италия) — «ЧФР» (Румыния) — 1:0 (1:0)
    Гол: Корреа, 24«Лацио»: Прото, Ачерби, Баштуш, Вавро, Пароло, Луис Альберто (Габаррон, 80), Катальди, Лаццари, Корреа, Хони (Лулич, 74), Адеканье (Кайседо, 65)«ЧФР»: Арлаускис, Боли, Камора, Сестор, Буркэ, Петелеу (Сушич, 73), Кулио, Джокович, Бордеяну (Дяк, 62), Омрани, Пэун (Траоре, 65)Предупреждения: Джокович, 45+3. Адеканье, 57. Траоре, 68

    В другом матче группы группа Е «Селтик» дома выиграл у «Ренна» со счетом 3:1.

    За шотландский клуб отличились Льюис Морган, Райан Кристи и Майкл Джонстон. Французы ответили голом Адриена Эну на последних минутах.

    Шотландская команда лидирует в таблице группы E и уже гарантировал себе выход в плей-офф. Румынская команда занимает второе место, имея 9 очков, опережая на три балла итальянский коллектив.

    Лига Европы. Группа E. 5-й тур
    «Селтик» (Шотландия) — «Ренн» (Франция) — 3:1 (2:0)
    Голы: Морган, 22 (1:0). Кристи, 45+1 (2:0). Джонстон, 74 (3:0). Юну, 89 (3:1)«Селтик»: Форстер, Жюльен, Бауэр, Айер, Тэйлор, Браун (Биттон, 76), Форрест (Джонстон, 67), Макгрегор, Нтшам, Кристи (Гриффитс, 79), Морган«Ренн»: Менди, Гнаньон, Мауасса, Ниамси, Боэй, Буриго, Леа Силики, Гитан (Да Кунья, 65), Сьебатше, Дель Кастильо (Юну, 75), Тэ (Гбохо, 80)Предупреждения: Сьебатше, 10. Кристи, 36. Браун, 55. Ниамси, 61. Буриго, 77. Тэйлор, 83

    В группе D лиссабонский «Спортинг» разгромил «ПСВ» со счетом 4:0.

    Голы забили Луис Феллипе, Жереми Матьё и Бруну Фернандеш, оформивший дубль.

    Лига Европы. Группа D. 5-й тур
    «Спортинг» (Португалия) — ПСВ (Голландия) — 4:0 (3:0)
    Голы: Луиз Феллипе, 9 (1:0). Бруну Фернандеш, 16 (2:0). Матье, 43 (3:0). Бруну Фернандеш, 64 — с пенальти (4:0)«Спортинг»: Машимиану, Матье (Нету, 73), Илори, Розье, Бруну Фернандеш, Акунья, Думбья, Вендел (Камашу, 80), Вьетто, Боласье, Луиз Феллипе (Хесе, 67)ПСВ: Уннершталль, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс, Росарио (Перейро, 46), Садилек, Ихаттарен, Брума (Гакпо, 46), Бергвайн (Томас, 79), МаленПредупреждения: Бруну Фернандеш, 22. Росарио, 32. Боласье, 34. Илори, 84

    В другом матче группы D «Русенборг» на своем поле уступил австрийскому клубу «ЛАСК» — 1:2.

    Счет в матче открыли гости — в середине первого тайма отличился Томас Гойгингер. Перед перерывом Бьёрн Йонсен сравнял счет.

    Победу хозяевам принес Доминик Фризер во втором тайме.

    Лига Европы. Группа D. 5-й тур
    «Русенборг» (Норвегия) — ЛАСК (Австрия) — 1:2 (1:1)
    Голы: Гойгингер, 20 (0:1). Б.Йонсен, 45 (1:1). Фризер, 54 (1:2)«Русенборг»: Хансен, Ховланд, Хеденстад, Вальсвик, Мелинг, Йенсен, Троннсен, Лундемо (М.Т.Йонсен, 77), Б.Йонсен (Осен, 67), Акинтола, Адегбенро (Ботхейм, 67)ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Поцманн, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Клаусс (Тетте, 71), Гойгингер (Реннер, 88), Фризер (Рагуж, 71)Предупреждение: Б.Йонсен, 57

    «Спортинг» набрал 12 очков и занимает первое место. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У ЛАСК 10 очков и второе место. ПСВ идет третьим с семью очками. «Русенборг» проиграл все матчи и идет последним. 0

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