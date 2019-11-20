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    Стали известны все участники стыковых матчей Евро-2020

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    Накануне прошли матчи заключительного тура отбора на Евро-2020. По их итогам определились 20 участников, квалифицировавшихся на чемпионат Европы.

    Стали известны все участники стыковых матчей Евро-2020
    Стали известны все участники стыковых матчей Евро-2020

    Ими стали сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции, Финляндии, Португалии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Дании и Уэльса.

    Оставшиеся четыре путевки на турнир разыграют между собой 16 команд, поделенные на четыре группы.

    Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

    Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

    Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

    Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия

    *Окончательное положение сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии решится после жеребьевки. Одна из команд займет место в Пути С, три другие — в Пути А.

    Стыковые матчи, согласно новому регламенту турнира, подразумевают систему плей-офф из полуфинала и финала, которые состоятся из одного поединке. Хозяевами полуфиналов становятся команды с более высоким рейтингом. Хозяева финалов будут заранее определены на жеребьевке 22 ноября 2019 года.

    В квартете пути D, в котором все команды являются победителями своих групп в Лиге наций, уже известны полуфинальные пары. 26 марта сборная Грузии сыграет с командой Белоруссии, а команда Косово встретится со сборной Северной Македонии. 31 марта пройдет финальный матч. 0

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