В четверг, 26 марта, сборная Чехии примет сборную Ирландии в рамках 1/2 финала отборочного турнира на ЧМ-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

11' Позиционная атака сборной Чехии на половине поля Ирландии развивается.

10' Высоко игроки сборной Ирландии встречают начало атаки Чехии.

08' Головой пробил Коллинз после подачи с углового Ирландии, не получилось по мячу попасть акцентированно, пролетел он мимо створа ворот Чехии.

07' Удар Нейтана Коллинза с линии штрафной сборной Чехии, успел перевести мяч в перекладину вратарь хозяев Матей Коварж.

05' В спокойном темпе начинается игра, чувствуется высокая цена ошибки в действиях футболистов.

04' Подача к воротам Чехии, отбились хозяева.

Статистика матча 58 Владение мячом 42 0 Угловые удары 1 1 Фолы 0

03' Позиционная атака Ирландии, заработали гости угловой у ворот Чехии, Чидози Огбене запрессинговал Ладислава Крейчи.

02' Взяв мяч под контроль, футболисты сборной Чехии приступили к позиционной атаке.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Ирландии.

До матча

22:40 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, вмещающем 21 000 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Гленн Нюберг из Швеции.

Стартовые составы команд

Чехия: Коварж, Цоуфал, Крейчи, Юрасек, Голеш, Гранач, Шульц, Дарида, Провод, Шик, Хоры.

Ирландия: Келлехер, О'Брайен, Коллинз, О'Ши, Коулман, Моламби, Тейлор, Азаз, Мэннинг, Огбене, Пэрротт.

Чехия

Чехи заняли второе место в отборочной группе L, набрав 16 очков за 8 встреч при разнице мячей 18:8. Островитяне играли в одном квинтете со сборными Хорватии, Фарерских островов, Черногории и Гибралтара. В ноябрьских матчах чехи обыграли гибралтарцев (6:0) в отборочной группе и одержали минимальную победу над Сан-Марино — 1:0. В октябре команда сыграла не лучшим образом, разойдясь миром с хорватами (0:0) и проиграв Фарерам в гостях со счетом 1:2.

Чехи в прошлом году выглядели совсем блекло на фоне относительно равных себе команд, но практически всегда побеждала команды ниже себя по классу, не считая сборную Фарерских островов. Команда не играла на чемпионатах мира с 2006-го года и пока нет какой-либо надежды, что мы увидим центральноевропейскую команду вновь на турнире.

Ирландия

Ирландцы заняли второе место в отборочной группе F, набрав 10 очков за 6 встреч при разнице мячей 9:7. Островитяне играли в одном квартете с португальцами, венграми и армянами. В ноябрьских матчах ирландцы одержали две важные победы, позволившие им выйти в стыковые матчи — сначала была бита Португалия (2:0), а затем в очной встрече «парни в зеленом» обыграли Венгрию в матче за 2-е место в группе — 3:2. В октябре команда неплохо — минимальная «виктория» над Арменией (1:0) и такая же минимальная коллизия с португальцами — 0:1.

Ирландцы не лучшим образом начали отбор, набрав 1 балл после трех встреч, но во втором круге «зеленые» набрали максимум очков и буквально ворвались в стыки. Такой результат показывает наличие характера у команды, который может ей помочь в борьбе за путевку на ЧМ, где Ирландия не участвовала с 2002-го года.

Личные встречи

Преимущество в личных встречах за чехами — четыре победы против двух. Еще пара игр завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92