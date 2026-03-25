прогноз на матч отбора ЧМ-2026, ставка за 2.60

26 марта в первом раунде стыковых встреч за выход на ЧМ-2026 встретятся Чехия и Ирландия. Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Чехия — Ирландия с коэффициентом для ставки за 1.92.

Чехия

Турнирное положение: Чехи заняли второе место в отборочной группе L, набрав 16 очков за 8 встреч при разнице мячей 18:8.

Островитяне играли в одном квинтете со сборными Хорватии, Фарерских островов, Черногории и Гибралтара.

Последние матчи: в ноябрьских матчах чехи обыграли гибралтарцев (6:0) в отборочной группе и одержали минимальную победу над Сан-Марино — 1:0.

В октябре команда сыграла не лучшим образом, разойдясь миром с хорватами (0:0) и проиграв Фарерам в гостях со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Чехи в прошлом году выглядели совсем блекло на фоне относительно равных себе команд, но практически всегда побеждала команды ниже себя по классу, не считая сборную Фарерских островов.

Команда не играла на чемпионатах мира с 2006-го года и пока нет какой-либо надежды, что мы увидим центральноевропейскую команду вновь на турнире.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландцы заняли второе место в отборочной группе F, набрав 10 очков за 6 встреч при разнице мячей 9:7.

Островитяне играли в одном квартете с португальцами, венграми и армянами.

Последние матчи: в ноябрьских матчах ирландцы одержали две важные победы, позволившие им выйти в стыковые матчи — сначала была бита Португалия (2:0), а затем в очной встрече «парни в зеленом» обыграли Венгрию в матче за 2-е место в группе — 3:2.

В октябре команда неплохо — минимальная «виктория» над Арменией (1:0) и такая же минимальная коллизия с португальцами — 0:1.

Не сыграют: травмированых нет.

Состояние команды: Ирландцы не лучшим образом начали отбор, набрав 1 балл после трех встреч, но во втором круге «зеленые» набрали максимум очков и буквально ворвались в стыки.

Такой результат показывает наличие характера у команды, который может ей помочь в борьбе за путевку на ЧМ, где Ирландия не участвовала с 2002-го года.

Статистика для ставок

Ирландия побеждала в трех последних матчах

Чехия побеждала в двух последних поединках

Преимущество в личных встречах за чехами — четыре победы против двух. Еще пара игр завершилась вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чехия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «белых львов» ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.55, а победа Ирландии — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.08 и 1.69.

Прогноз: Ирландцы в пяти из шести встречах отборочной группы неизменно забивали, чехи — в семи из восьми. Вполне стоит ожидать, что команды обменяются голами

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Чехия — Ирландия позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Обе забьют — Да за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что Ирландия намного раньше начала играть в режиме «плей-офф» и это ей может сыграть на руку.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Чехия — Ирландия принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Проход Ирландии в следующий раунд за 2.55