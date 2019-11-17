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    Комличенко: Бельгия — это тот уровень, к которому нужно стремиться

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    Нападающий сборной России Николай Комличенко подвел итог матча с Бельгией (1:4) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    «Начали мы хорошо. Пытались что-то придумать впереди, были полумоменты. Подходы хорошие.

    Но потом раз быстрая атака бельгийцев — гол, два быстрая атака — еще гол. Как холодный душ. Было, конечно, неприятно.

    Как-то непонятно все это выглядело. Хотя, конечно, у Бельгии очень сильные атаки. Но будем разбираться.

    Это тот уровень, к которому нужно стремиться. Во всем. В движении, как они поднимают мяч. Против лучших и футбол хочется показывать лучше, но не всегда получается.

    При своих болельщиках, дома, конечно, было неприятно. Но надо было выходить на второй тайм и пытаться исправлять ситуацию.

    Нужно сделать правильные выводы. Пищи для размышления точно много было получено. Нам дали многое понять. Но надо еще раз пересмотреть эту игру.

    Классно, спасибо большое болельщикам, за то, что они нас поддерживают, несмотря ни на что. Мы выступили неудачно. Извиняемся за такое, за свою игру.

    Потому что при таких болельщиках всегда хочется показывать лучшее. В этот раз не получилось — постараемся в следующий раз. Исправим!», — приводит слова игрока «Матч ТВ» 0

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