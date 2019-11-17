Ионов: Раз — гол, два — гол, непонятно. Ничего не предвещало

Полузащитник сборной Россииподелился впечатлениями после отборочного матча на Евро-2020 с Бельгией (1:4).

«Тяжелая игра. Хороший соперник. Задали хороший темп, но проиграли. Что тут еще скажешь…

Старались не давать сопернику разыгрывать мяч. В каких-то моментах пытались прессинговать. Что-то получалось, что-то нет. Посмотрим, разберем.

Бежал под передачу, сначала подумал — будет вне игры. Потом понял, что судья не свистит. Защитник за мной бежал и думал, что я буду бить. Хотел убрать под себя. Наверное, Артему Дзюбе надо было катить.

Как бельгийцы стали забивать без особых моментов? Сами не понимали, раз — гол, два — гол, непонятно. Ничего не предвещало. Но такая ситуация нас обескуражила.

Принимали решения они быстрее. Значит — скорость мышления у них лучше. Да, Бельгия сейчас лучшая команда мира. Но мы готовились к ней.

Ничего, сделаем выводы. В целом игра хорошая была», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

После 9 туров отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года сборная России занимает второе место в группе I, на 6 очков уступая лидирующей Бельгии.

В следующем туре команда Черчесова на выезде сыграет с Сан-Марино. Матч пройдет 19 ноября. 0