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    Ионов: Раз — гол, два — гол, непонятно. Ничего не предвещало

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    Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился впечатлениями после отборочного матча на Евро-2020 с Бельгией (1:4).

    Алексей Ионов
    Алексей Ионов

    «Тяжелая игра. Хороший соперник. Задали хороший темп, но проиграли. Что тут еще скажешь…

    Старались не давать сопернику разыгрывать мяч. В каких-то моментах пытались прессинговать. Что-то получалось, что-то нет. Посмотрим, разберем.

    Бежал под передачу, сначала подумал — будет вне игры. Потом понял, что судья не свистит. Защитник за мной бежал и думал, что я буду бить. Хотел убрать под себя. Наверное, Артему Дзюбе надо было катить.

    Как бельгийцы стали забивать без особых моментов? Сами не понимали, раз — гол, два — гол, непонятно. Ничего не предвещало. Но такая ситуация нас обескуражила.

    Принимали решения они быстрее. Значит — скорость мышления у них лучше. Да, Бельгия сейчас лучшая команда мира. Но мы готовились к ней.

    Ничего, сделаем выводы. В целом игра хорошая была», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    После 9 туров отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года сборная России занимает второе место в группе I, на 6 очков уступая лидирующей Бельгии.

    В следующем туре команда Черчесова на выезде сыграет с Сан-Марино. Матч пройдет 19 ноября. 0

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