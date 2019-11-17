Хорватия — Словакия: счет 3:1, обзор голов

В домашнем поединке квалификации Евро-2020 сборнаяобыграласо счетом 3:1. Победа оказалась волевой, поскольку хозяева проигрывали после первого тайма.

Открыл счет Роберт Боженик после передачи с левого фланга в исполнении Лоботки. Форвард всего лишь подставил ногу.

После обрезки в центре поля на 56 минуте в исполнении футболистов Словакии мяч подхватил Влашич. Игрок протащил мяч к линии штрафной и оттуда нанес прицельный ударом низом в ближний угол.

На 60 минуте Лука Модрич выполнил навес с углового флажка, которым воспользовался Петкович, вколотив мяч в сетку ударом головой.

Спустя 6 минут словаки остались в меньшинстве. Роберт Мак получил вторую желтую карточку за задержку соперника.

На 74 минуте поединка Перишич окончательно «похоронил» соперника. Футболист в падении дотянулся до мяча, который в район 11 метров перевел Баришич.

Словакия осталась на 4 месте с 10 очками, а Хорватия набрала 17 пунктов, уверенно лидируя в группе.