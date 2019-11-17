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    Хорватия дома обыграла Словакию

    Хорватия — Словакия: счет 3:1, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Хорватии Сборная Словакии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В домашнем поединке квалификации Евро-2020 сборная Хорватии обыграла Словакию со счетом 3:1. Победа оказалась волевой, поскольку хозяева проигрывали после первого тайма.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    Открыл счет Роберт Боженик после передачи с левого фланга в исполнении Лоботки. Форвард всего лишь подставил ногу.

    После обрезки в центре поля на 56 минуте в исполнении футболистов Словакии мяч подхватил Влашич. Игрок протащил мяч к линии штрафной и оттуда нанес прицельный ударом низом в ближний угол.

    На 60 минуте Лука Модрич выполнил навес с углового флажка, которым воспользовался Петкович, вколотив мяч в сетку ударом головой.

    Спустя 6 минут словаки остались в меньшинстве. Роберт Мак получил вторую желтую карточку за задержку соперника.

    На 74 минуте поединка Перишич окончательно «похоронил» соперника. Футболист в падении дотянулся до мяча, который в район 11 метров перевел Баришич.

    Словакия осталась на 4 месте с 10 очками, а Хорватия набрала 17 пунктов, уверенно лидируя в группе.

    Евро-2020. Квалификация
    Хорватия — Словакия
    Голы: 0:1 — 32 Боженик, 1:1 — 56 Влашич, 2:1 — 60 Петкович, 3:1 — 74 ПеришичХорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Перич, Едвай, Баришич, Перишич (Оршич, 82), Брозович, Модрич, Влашич (Ковачич, 75), Петкович, Ребич (Брекало, 54)Словакия: Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарик, Шкриньяр, Гамшик, Лоботка, Руснак (Гараслин, 63), Куцка (Грошовски, 79), Мак, Боженик (Дюриш, 72)Предупреждения: Чалета-Цар (13), Мак (23), Ребич (43), Дубравка (79)Удаления: Мак (66)
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