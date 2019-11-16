Мартинес: Отдали России мяч во втором тайме, но в целом я доволен

Главный тренер сборной Бельгииподелился впечатлениями после победы над Россией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (4:1).

«Этот матч был испытанием для нас. Мы знали, что игра будет тяжелой. России была нужна только победа.

Поэтому в самом начале хозяева пошли в атаку, создали несколько моментов. Но мы хорошо с этим справились. Первый тайм провели отлично.

Во втором отдали сопернику мяч, но я не хочу сегодня слишком критиковать свою команду. В целом доволен.

Было бы классно сюда приехать еще раз. Фантастический стадион, прекрасный город, замечательные болельщики. Немного завидуем вам. Поколение наших игроков заслуживает такую же арену в Брюсселе.

Сегодня де Брейне сыграл ближе к опорной зоне. Это один из вариантов. Он так играл с Тунисом, с Панамой. И сегодня мы решили поступить так же.

Нам надо было отбирать мяч у России и брать свое в контратаках. Кевин прекрасен в развитии быстрых атак. И сегодня он это показал», — сказал тренер бельгийцев изданию «Спорт-Экспресс». 0