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    Мартинес: Отдали России мяч во втором тайме, но в целом я доволен

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился впечатлениями после победы над Россией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (4:1).

    Роберто Мартинес
    Роберто Мартинес

    «Этот матч был испытанием для нас. Мы знали, что игра будет тяжелой. России была нужна только победа.

    Поэтому в самом начале хозяева пошли в атаку, создали несколько моментов. Но мы хорошо с этим справились. Первый тайм провели отлично.

    Во втором отдали сопернику мяч, но я не хочу сегодня слишком критиковать свою команду. В целом доволен.

    Было бы классно сюда приехать еще раз. Фантастический стадион, прекрасный город, замечательные болельщики. Немного завидуем вам. Поколение наших игроков заслуживает такую же арену в Брюсселе.

    Сегодня де Брейне сыграл ближе к опорной зоне. Это один из вариантов. Он так играл с Тунисом, с Панамой. И сегодня мы решили поступить так же.

    Нам надо было отбирать мяч у России и брать свое в контратаках. Кевин прекрасен в развитии быстрых атак. И сегодня он это показал», — сказал тренер бельгийцев изданию «Спорт-Экспресс». 0

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