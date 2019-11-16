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    Азар: Первое место в группе было очень важно

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    Капитан сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал игру команды в отборочном матче Евро-2020 против команды России (4:1).

    Эден Азар
    Эден Азар

    «Хорошая игра в исполнении команды. Забили четыре гола, единственная неприятность, что пропустили один мяч в концовке. Но, думаю, заслужили победу.

    Теперь мы первые в группе. Правда, нам предстоит еще одна игра во вторник, и мы хотим закончить победой, набрать 30 очков.

    Первое место в группе было важно, потому что мы не хотим особенно много ездить во время Евро. Выполнили задачу, чему очень рады.

    Всегда очень приятно играть вместе с братом. Да, иногда мы стараемся чаще пасовать друг другу.

    Тем более, нам обоим удалось отличиться. В семье все будут довольны», — приводит слова Азара Twitter Евро-2020. 0

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