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    Комличенко хочет вернуть Бельгии должок

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    Форвард сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с Бельгией в квалификации Евро-2020.

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    «Бельгия — хороший соперник. У меня нет никаких ожиданий, я просто готов на сто процентов. Было время подготовиться, тактические занятия были, по "физике" работали, разобрали соперника. Тут хорошая погода, в Питере почувствуем контраст по погоде, с удовольствием остался бы в Сочи.

    Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять.

    В группе с Бельгией будет почетно занять первое место, тем более, что первый матч мы им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было», — приводит слова Комличенко ТАСС.

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