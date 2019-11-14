Комличенко хочет вернуть Бельгии должок

Форвард сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Бельгией в квалификации Евро-2020.

«Бельгия — хороший соперник. У меня нет никаких ожиданий, я просто готов на сто процентов. Было время подготовиться, тактические занятия были, по "физике" работали, разобрали соперника. Тут хорошая погода, в Питере почувствуем контраст по погоде, с удовольствием остался бы в Сочи.

Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять.

В группе с Бельгией будет почетно занять первое место, тем более, что первый матч мы им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было», — приводит слова Комличенко ТАСС.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. 0