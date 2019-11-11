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    Васильев: «Монако» сможет продать Головина за 70-80 млн евро

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    Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о перспективах полузащитника Александра Головина.

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    «Если Александр продолжит прогрессировать так, как мы видим в этом сезоне, убежден, что "Монако" сможет продать его с хорошей прибылью.

    Сразу говорил, что первый сезон для него получится переходным, хотя и не мог предвидеть, насколько он окажется сложным.

    Но сейчас прогресс очевиден, причем это проявляется как в чемпионате Франции, так и в сборной России. Сейчас в Европе за ним многие следят.

    Видел передачу "Инсайдеры", в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным.

    Другое дело, отпустит ли его "Монако". Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты», — сказал Васильев «Спорт-Экспрессу».

    Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА за 30 миллионов евро летом 2018 года. 0

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