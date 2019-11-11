Васильев: «Монако» сможет продать Головина за 70-80 млн евро

Бывший генеральный директор «Монако»поделился мнением о перспективах полузащитника

«Если Александр продолжит прогрессировать так, как мы видим в этом сезоне, убежден, что "Монако" сможет продать его с хорошей прибылью.

Сразу говорил, что первый сезон для него получится переходным, хотя и не мог предвидеть, насколько он окажется сложным.

Но сейчас прогресс очевиден, причем это проявляется как в чемпионате Франции, так и в сборной России. Сейчас в Европе за ним многие следят.

Видел передачу "Инсайдеры", в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным.

Другое дело, отпустит ли его "Монако". Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты», — сказал Васильев «Спорт-Экспрессу».

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА за 30 миллионов евро летом 2018 года. 0