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    Бельгия объявила состав на матчи против России и Кипра

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    Сборная Бельгии объявила состав на поединки отбора на Евро-2020 против России 16 ноября и Кипра 19 ноября.

    Витсель — среди вызванных игроков
    Витсель — среди вызванных игроков

    Заявка команды выглядит следующим образом:

    Вратари — Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Симон Миньоле («Брюгге»), Мац Селс («Страсбур»), Хендрик ван Кромбрюгге («Андерлехт»);

    Защитники — Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Жезон Денайер («Лион»), Элиас Коббаут («Андерлехт»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Томас Фермален («Виссел Кобе»);

    Полузащитники — Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифан»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Насер Шадли («Андерлехт»), Торган Азар, Аксель Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — «Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»);

    Нападающие — Миши Батшуайи («Челси»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Эден Азар («Реал Мадрид»), Максим Лестьенн («Стандард»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Леандро Троссар («Брайтон»), Яри Версхарен («Андерлехт»).

    Напомним, что сборные Бельгии (24 очка) и России (21 балл) уже обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020. 0

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