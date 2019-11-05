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    Клопп: Мы вдохновляемся тем, чего добился «Генк», но должны его обыгрывать

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, чего ждет от матча с «Генком» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    В третьем туре «Ливерпуль» разгромил «Генк» 4:1. В случае поражения «Генк» лишится шансов выйти из группы.

    «Нет сомнений, что от нас потребуется выложиться по полной. В группе все еще возможно. "Генк" может выйти в Лигу Европы, так что у него есть свои задачи.

    Надо уважать соперника. История последних двух лет говорит, что мы всегда оказываемся на месте, когда ситуация того требует.

    "Генк" — серьезный клуб. Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это чудесная история успеха. Мы вдохновляемся тем, чего добился "Генк", но должны его обыгрывать.

    Когда клуб выбрал движение в этом направлении, то молодежь жаждет проявить себя. Нам по душе, что делают бельгийцы. Спасибо тебе, "Генк", за это», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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