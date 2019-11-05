Клопп: Мы вдохновляемся тем, чего добился «Генк», но должны его обыгрывать

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал, чего ждет от матча св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В третьем туре «Ливерпуль» разгромил «Генк» 4:1. В случае поражения «Генк» лишится шансов выйти из группы.

«Нет сомнений, что от нас потребуется выложиться по полной. В группе все еще возможно. "Генк" может выйти в Лигу Европы, так что у него есть свои задачи.

Надо уважать соперника. История последних двух лет говорит, что мы всегда оказываемся на месте, когда ситуация того требует.

"Генк" — серьезный клуб. Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это чудесная история успеха. Мы вдохновляемся тем, чего добился "Генк", но должны его обыгрывать.

Когда клуб выбрал движение в этом направлении, то молодежь жаждет проявить себя. Нам по душе, что делают бельгийцы. Спасибо тебе, "Генк", за это», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0