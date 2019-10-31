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    Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Дженоа»

    «Ювентус» — «Дженоа»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Дженоа» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 36-й минуте открыли хозяева — отличился Леонардо Бонуччи. Спустя 4 минуты Кристиан Куаме сравнял счет.

    К середине второго тайма «Дженоа» остался в меньшинстве после удаления Франческо Кассаты за вторую желтую карточку на 51-й минуте.

    На 87-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник туринцев Адриен Рабьо.

    Решающий мяч во встрече с пенальти на 90-й минуте забил Криштиану Роналду.

    После этой победы «Ювентус» с 26 очками вновь возглавил турнирную таблицу серии А. «Дженоа» (8) — на 17-м месте.

    Также завершились ещё несколько матчей 10-го тура Серии А.

    «Кальяри» — «Болонья» — 3:2
    «Лацио» — «Торино» — 4:0
    «Сампдория» — «Лечче» — 1:1
    «Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:2
    «Удинезе» — «Рома» — 0:4 0

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