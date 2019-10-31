«Ювентус» — «Дженоа»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
Счет в матче на 36-й минуте открыли хозяева — отличился Леонардо Бонуччи. Спустя 4 минуты Кристиан Куаме сравнял счет.
К середине второго тайма «Дженоа» остался в меньшинстве после удаления Франческо Кассаты за вторую желтую карточку на 51-й минуте.
На 87-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник туринцев Адриен Рабьо.
Решающий мяч во встрече с пенальти на 90-й минуте забил Криштиану Роналду.
После этой победы «Ювентус» с 26 очками вновь возглавил турнирную таблицу серии А. «Дженоа» (8) — на 17-м месте.
Также завершились ещё несколько матчей 10-го тура Серии А.
«Кальяри» — «Болонья» — 3:2
«Лацио» — «Торино» — 4:0
«Сампдория» — «Лечче» — 1:1
«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:2
«Удинезе» — «Рома» — 0:4 0