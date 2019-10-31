«Ювентус» — «Дженоа»: счет матча 2:1, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 36-й минуте открыли хозяева — отличился Леонардо Бонуччи. Спустя 4 минуты Кристиан Куаме сравнял счет.

К середине второго тайма «Дженоа» остался в меньшинстве после удаления Франческо Кассаты за вторую желтую карточку на 51-й минуте.

На 87-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник туринцев Адриен Рабьо.

Решающий мяч во встрече с пенальти на 90-й минуте забил Криштиану Роналду.

После этой победы «Ювентус» с 26 очками вновь возглавил турнирную таблицу серии А. «Дженоа» (8) — на 17-м месте.

Также завершились ещё несколько матчей 10-го тура Серии А.

«Кальяри» — «Болонья» — 3:2

«Лацио» — «Торино» — 4:0

«Сампдория» — «Лечче» — 1:1

«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:2

«Удинезе» — «Рома» — 0:4 0