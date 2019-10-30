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    Семак надеется выиграть Кубок России

    Футбол Зенит Томь Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Кубка России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Хорошая игра. Предоставилась возможность дать сыграть тем, кто получает не так много игровой практики. Для нас — это информация по состоянию футболистов и тем или иным позициям. Хорошая игра, за исключением части первого тайма, когда дали создать несколько моментов у своих ворот. В остальном — неплохо смотрелись, достаточно забили. Ребята — молодцы. Кубковые матчи всегда сложные, но подошли с должным настроением. Поздравляю команду с победой, будем готовиться к следующим играм.

    Мы всегда ставим перед собой максимальные задачи. Иногда так складывается календарь, что приходится где-то рисковать и чем-то жертвовать. В прошлом году понимали, что футболисты не смогут выдержать график.

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    • Желание выиграть Кубок России есть, хотим побеждать в каждом матче и турнире. Цели махнуть на что-то рукой у нас нет. Будем стараться выполнять максимум, но в разумных пределах, учитывая цели, которые кажутся более важными», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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