Семак надеется выиграть Кубок России

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Хорошая игра. Предоставилась возможность дать сыграть тем, кто получает не так много игровой практики. Для нас — это информация по состоянию футболистов и тем или иным позициям. Хорошая игра, за исключением части первого тайма, когда дали создать несколько моментов у своих ворот. В остальном — неплохо смотрелись, достаточно забили. Ребята — молодцы. Кубковые матчи всегда сложные, но подошли с должным настроением. Поздравляю команду с победой, будем готовиться к следующим играм.

Мы всегда ставим перед собой максимальные задачи. Иногда так складывается календарь, что приходится где-то рисковать и чем-то жертвовать. В прошлом году понимали, что футболисты не смогут выдержать график.

Желание выиграть Кубок России есть, хотим побеждать в каждом матче и турнире. Цели махнуть на что-то рукой у нас нет. Будем стараться выполнять максимум, но в разумных пределах, учитывая цели, которые кажутся более важными», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0