«Зенит» — «Томь»: счет матча 4:0, обзор голов

В рамках 1/8 финала Кубка Россиина своем поле разгромил— 4:0.

«Сине-бело-голубые» открыли счет на 13-й минуте, когда Игорь Смольников правым краем ворвался в штрафную, отыгрался в стеночку с Робертом Маком, а затем с линии вратарской пробил точно в цель.

На 56-й минуте команда Сергея Семака упрочила свое преимущество. Мак сделал передачу на левый край штрафной, Алексей Сутормин ушел в центр и закрутил мяч в дальнюю девятку.

Спустя десять минут отличился Александр Ерохин, который в касание замкнул передачу Олега Шатова.

Победную точку на 81-й минуте поставил уже сам Шатов, воспользовавшись передачей Сердара Азмуна в быстрой контратаке.

Кубок России. 1/8 финала «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 4:0 (1:0) Голы: Смольников, 13 (1:0). Сутормин, 56 (2:0). Ерохин, 66 (3:0). Шатов, 81 (4:0)«Зенит» (Санкт-Петербург): Васютин, Смольников, Осорио, Ракицкий (Прохин, 72), Жирков (Караваев, 57), Шатов, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Мак (Азмун, 75), Сутормин«Томь» (Томск): Сиукаев, Пенчиков, Шумских, Каккоев, Шурыгин, Сасин (Мануйлов, 62), Калинский, Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Казанков (Леонов, 84), ТлуповПредупреждение: Казанков, 40

В четвертьфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с грозненским «Ахматом». 0