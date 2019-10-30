ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ПулишичПулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звезда
  • 21:53
    • «Зенит» разгромил «Томь» в матче Кубка России
  • 20:58
    • ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России
  • 20:30
    • Черчесов не исключил своего ухода из сборной после Евро-2020
  • 20:00
    • «Ахмат» разгромил «Луч», Глушаков оформил дубль
  • 19:55
    • «Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» в Кубке России
    Все новости спорта

    «Зенит» разгромил «Томь» в матче Кубка России

    «Зенит» — «Томь»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Зенит Томь
    В рамках 1/8 финала Кубка России «Зенит» на своем поле разгромил «Томь» — 4:0.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»

    «Сине-бело-голубые» открыли счет на 13-й минуте, когда Игорь Смольников правым краем ворвался в штрафную, отыгрался в стеночку с Робертом Маком, а затем с линии вратарской пробил точно в цель.

    На 56-й минуте команда Сергея Семака упрочила свое преимущество. Мак сделал передачу на левый край штрафной, Алексей Сутормин ушел в центр и закрутил мяч в дальнюю девятку.

    Спустя десять минут отличился Александр Ерохин, который в касание замкнул передачу Олега Шатова.

    Победную точку на 81-й минуте поставил уже сам Шатов, воспользовавшись передачей Сердара Азмуна в быстрой контратаке.

    Кубок России. 1/8 финала
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск) — 4:0 (1:0)
    Голы: Смольников, 13 (1:0). Сутормин, 56 (2:0). Ерохин, 66 (3:0). Шатов, 81 (4:0)«Зенит» (Санкт-Петербург): Васютин, Смольников, Осорио, Ракицкий (Прохин, 72), Жирков (Караваев, 57), Шатов, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Мак (Азмун, 75), Сутормин«Томь» (Томск): Сиукаев, Пенчиков, Шумских, Каккоев, Шурыгин, Сасин (Мануйлов, 62), Калинский, Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Казанков (Леонов, 84), ТлуповПредупреждение: Казанков, 40

    В четвертьфинале Кубка России петербургский клуб сыграет с грозненским «Ахматом». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры
  • Вчера в 21:43
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Химки»
  • 1.93
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нужен ли «Ливерпулю» Кубок лиги?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • МЮ нужно опасаться расплаты
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Кто из соперников окажется сильнее в Дортмунде?
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фил Фоден Футбол Юные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17Судьбы главных звезд последних десяти юношеских чемпионатов мира 01:330
  • 13:52
    • Шюррле: Может быть, я буду играть ещё год, может, два
  • 13:09
    • Медведев: Слухи про переход Жесуса в «Зенит» не имеют под собой оснований
  • 13:02
    • Гендиректор «Зенита»: Главная цель — стать чемпионами
    «Гранада» Футбол Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры ПримерыКак бывшему аутсайдеру чемпионата Испании удалось возглавить турнирную таблицу Ла Лиги Вчера в 21:430
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Спартак» при Тедеско играть удачно?
  • 2.90
    •
  • 21:44
    • «Шинник» по пенальти прошел «Нижний Новгород» в Кубке России
  • 21:33
    • Джокович успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже
  • 21:29
    • Гончаренко: Сегодня фортуна нам вернула за «Ференцварош»
    «Торонто» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Четыре очка Овечкина, хет-трик Радулова и дубль СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 октября 07:540
  • 12:03
    • Оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА
  • 10:03
    • Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй
  • 21:16
    • Евсеев: Хорошо, что не играли дополнительное время
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие