Черчесов: Звал Игнашевича в тренерский штаб сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что убеждал нынешнего рулевого «Торпедо» Сергея Игнашевича войти в свой тренерский штаб.

«Сергей Игнашевич отыграл чемпионат мира, завершил карьеру — и мы сразу позвали его в наш тренерский штаб. Сейчас он успешно работает с московским "Торпедо".

Сергей не просил меня взять его, но мы увидели в нем потенциал. Не хочу называть фамилии, но среди действующих игроков сборной есть те, кто может сделать тренерскую карьеру. Данные имеются.

Кто из зарубежных тренеров близок по концепции? Скажу так: нравятся те, которые побеждают, вне зависимости от стиля игры. Мы равняемся на победителей, от них что-то черпаем.

Чаще мы концентрируемся на своей работе, просматриваем игроков-кандидатов в команду и соперников.

Впервые смотришь матч вживую на стадионе, затем несколько раз пересматриваешь по телевидению, чтобы ничего не упустить. Надо скрупулезно заниматься анализом.

Поверхностный взгляд не позволяет уловить нюансы, а от них во многом зависит карьера как футболистов, так и тренерского штаба сборной России. Это как с книгами, при втором прочтении зачастую открываются новые смыслы.

При возможности с удовольствием посмотрю, например, финал Кубка Либертадорес. Это матч высокого уровня, где можно что-то для себя подметить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0