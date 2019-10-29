Руни: Зарплата в MLS — это серьезная проблема

В The Athletic появилось интервью, который в скором времени покинет США и вернется в Англию. По мнению форварда,слишком мало платит своим игрокам, особенно молодым.

«Зарплата для многих игроков — это серьезная проблема. Учитывая доход, который приносит лига, зарплата недостаточно высока, особенно для молодых американских футболистов. Они заслуживают большего, ведь работают не меньше, чем мы.

В Европе, если клуб хочет подписать игрока, нужно заплатить деньги и повысить ему зарплату. В Америке же трансферы совершаются слишком просто. Сегодня ты живешь с семьей на восточном побережье, а утром тебе говорят ехать на западное», — заявил Руни в интервью.

Напомним, что уже в январе Руни приступит к своим обязанностям играющего тренера в «Дерби Каунти», который выступает в Чемпионшипе. 0