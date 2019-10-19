«Тамбов» — «Урал»: составы, прогноз, онлайн

Объявлены стартовые составына матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Кулик, Клёнкин, Карасев, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Панюков, Юсупов.

Матч «Тамбов» — «Урал» состоится сегодня, 19 октября, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 14:00 мск.

С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0