«Тамбов» — «Урал»: составы, прогноз, онлайн

«Мордовия Арена»
ФК «Тамбов»
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Кулик, Клёнкин, Карасев, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Ильин.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Панюков, Юсупов.
Матч «Тамбов» — «Урал» состоится сегодня, 19 октября, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 14:00 мск.
С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0