«Тамбов» — «Урал». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч российской Премьер-лиги 19 октября 2019 года

В субботу, 19 октября, «Тамбов» будет принимать на своем поле «Урал» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Урал».

«Тамбов»

«Тамбов» по итогам 12 туров российской Премьер-лиги разместился на дне турнирной таблицы, имея на своем счету всего восемь пунктов.

За последние недели «волки» провели пять игр, четыре из них проиграли и одну выиграли. Победа состоялась над «Ростовом» (2:1) дома в чемпионате.

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Поражения по 0:2 пришлись на игру против ЦСКА и «Крыльев Советом» в РПЛ, а также на встречу с «Томью» (0:4) в Кубке страны.

В прошлом туре команда Александра Григоряна гостила у «Рубина» и при в целом равной игре уступила — 1:2.

«Урал»

«Урал» после 12-ти туров разместился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 14 баллов.

Еще недавно команда имела серию из трех поединков без поражений, но в последних двух матчах Премьер-лиги «Урал» принимал грандов и уступил практически без шансов — ЦСКА (0:3) и «Зениту» (1:3).

Отметим, что коллектив из Екатеринбурга является самой пропускающей командой Премьер-лиги (23 мячей), хоть и забивает достаточно — 18.

Прогноз

В этом матче букмекеры оставляют примерно равные шансы соперникам: победа «Тамбова» — 2.75, победа «Урала» — 2.70, ничья — 3.25.

Да, «Урал» потерпел поражения против грандов, но это было ожидаемо, а в целом гости выглядят все-таки получше, чем «Тамбов», который находится на самом дне и не может изменить ситуацию. Предлагаем поставить на победу «Урала» с форой 0 за 1.91. 0