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    Аутсайдер Лиги 1 обыграл «Нант»

    «Метц» — «Нант»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Метц» одержал победу над «Нантом» в домашнем матче десятого тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль Сент-Симфорьен», завершилась со счетом 1:0.

    «Канарейки» остались в меньшинстве на 62-й минуте, когда прямую красную карточку получил Молла Ваге.

    Хозяева воспользовались численным преимуществом на 86-й минуте — победный гол забил Хабиб Диалло.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Метц» поднялся на 15-е место (11 очков), «Нант» расположился на второй строчке (19 очков).

    Другие результаты:

    «Лион» — «Дижон» — 0:0
    «Анже» — «Брест» — 0:1
    «Ним» — «Амьен» — 1:1
    «Реймс» — «Монпелье» — 1:0
    «Тулуза» — «Лилль» — 2:1 0

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