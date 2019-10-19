«Метц» — «Нант»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче десятого тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль Сент-Симфорьен», завершилась со счетом 1:0.

«Канарейки» остались в меньшинстве на 62-й минуте, когда прямую красную карточку получил Молла Ваге.

Хозяева воспользовались численным преимуществом на 86-й минуте — победный гол забил Хабиб Диалло.

В турнирной таблице Лиги 1 «Метц» поднялся на 15-е место (11 очков), «Нант» расположился на второй строчке (19 очков).

Другие результаты:

«Лион» — «Дижон» — 0:0

«Анже» — «Брест» — 0:1

«Ним» — «Амьен» — 1:1

«Реймс» — «Монпелье» — 1:0

«Тулуза» — «Лилль» — 2:1 0