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    Форвард «Сан-Паулу» отстранен на два года за употребление кокаина

    Латинская Америка Между тем Происшествия Скандалы
    Нападающий «Сан-Паулу» Гонсало Карнейро дисквалифицирован на два года за употребление кокаина, сообщает Globo Esporte.

    Гонсало Карнейро
    Гонсало Карнейро

    Решение о дисквалификации 24-летнего уругвайского футболиста принял Антидопинговый спортивный суд Бразилии. Отстранение Карнейро будет отсчитываться с 16 марта 2019 года.

    Отмечается, что в крови спортсмена было обнаружено запрещенное наркотическое вещество — метаболит кокаина. Представители форварда намерены подать апелляцию.

    «Несмотря на то, что суд принял во внимание, что использование вещества не было преднамеренным и произошло во внесоревновательный период, он вынес такой приговор. Мы считаем, что наказание чрезмерно, так что намерены подать апелляцию», — заявил адвокат футболиста Бичара Нето.

    Клуб уругвайца также не согласен с решением суда и готов поддержать футболиста в подаче апелляции. 0

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