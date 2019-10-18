Форвард «Сан-Паулу» отстранен на два года за употребление кокаина

Нападающийдисквалифицирован на два года за употребление кокаина, сообщает Globo Esporte.

Решение о дисквалификации 24-летнего уругвайского футболиста принял Антидопинговый спортивный суд Бразилии. Отстранение Карнейро будет отсчитываться с 16 марта 2019 года.

Отмечается, что в крови спортсмена было обнаружено запрещенное наркотическое вещество — метаболит кокаина. Представители форварда намерены подать апелляцию.

«Несмотря на то, что суд принял во внимание, что использование вещества не было преднамеренным и произошло во внесоревновательный период, он вынес такой приговор. Мы считаем, что наказание чрезмерно, так что намерены подать апелляцию», — заявил адвокат футболиста Бичара Нето.

Клуб уругвайца также не согласен с решением суда и готов поддержать футболиста в подаче апелляции. 0