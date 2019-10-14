«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона

Владелец московского «Торпедо»заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.

«Решение по Премьер-лиге будем принимать не сейчас. "Торпедо" — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будет играть. Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-лиги будем принимать в конце сезона.

Мотивация игроков? Они финансово мотивированы. Чем выше займут место, тем больше получат. У нас премиальные и за отдельные матчи, и за итоговый результат. Мне кажется, это разумно.

"Торпедо" достойно быть в элите, но сначала клуб должен пройти целый путь. И свой стадион здесь — одно из звеньев, наряду с воспитанием молодежи. Хотим построить клуб, который бы смог играть в высшей лиге десятилетиями и был коммерчески рентабельным. На авось не рассчитываем. Это не спринт и даже не марафон — это триатлон!» — цитирует Авдеева «Чемпионат». 0