ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КипрГлавная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
  • 09:03
    • «Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 08:05
    • Российские волейболисты проиграли США в матче Кубка мира
  • 20:56
    • Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
  • 00:08
    • Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020
    Все новости спорта

    «Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона

    Торпедо ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
    Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.

    Роман Авдеев
    Роман Авдеев

    «Решение по Премьер-лиге будем принимать не сейчас. "Торпедо" — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будет играть. Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-лиги будем принимать в конце сезона.

    Мотивация игроков? Они финансово мотивированы. Чем выше займут место, тем больше получат. У нас премиальные и за отдельные матчи, и за итоговый результат. Мне кажется, это разумно.

    "Торпедо" достойно быть в элите, но сначала клуб должен пройти целый путь. И свой стадион здесь — одно из звеньев, наряду с воспитанием молодежи. Хотим построить клуб, который бы смог играть в высшей лиге десятилетиями и был коммерчески рентабельным. На авось не рассчитываем. Это не спринт и даже не марафон — это триатлон!» — цитирует Авдеева «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
  • 02:35
    •
  • Прогноз
  • Болгария — Англия
  • 1.68
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Ак Барс» лидерство в таблице Востока?
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Хватит ли у Чехии сил после победы над Англией?
  • Чехия — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Англия реабилитируется после поражения от чехов
  • Болгария — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 12/10/2019 в 23:230
  • 22:33
    • Черчесов: Главная задача — выиграть чемпионат Европы
  • 22:11
    • Тренер сборной Кипра: Россия нас просто наказала
  • 21:45
    • Дзюба: Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения
    Не все статуи одинаково полезны Футбол Новая статуя короля. Как Златан превзошел РоналдуХит-парад самых нелепых статуй и бюстов известных спортсменов 12/10/2019 в 20:260
  • Экспресс дня

  • Оформит ли Россия досрочный выход на Евро-2020?
  • 3.35
    •
  • 08:38
    • «Бостон» разгромил «Кливленд», «Клипперс» обыграл «Мельбурн Юнайтед»
  • 01:01
    • Прядкин: Не ждал результативной игры от сборной России с Кипром
  • 00:32
    • Сборная Словакии упустила победу над Парагваем
    Гарет Саутгейт Футбол У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»В отборе на Евро-2020 англичане проиграли сборной Чехии 12/10/2019 в 14:000
  • 21:14
    • Голландия обыграла Белоруссию в отборе Евро-2020
  • 19:37
    • Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор
  • 19:34
    • СКА на выезде победил «Торпедо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие