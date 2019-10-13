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    Сборные Бразилии и Нигерии сыграли вничью

    Бразилия — Нигерия: счет матча 1:1, обзор голов

    Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Нигерии
    Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче.

    Эвертон
    Эвертон

    Встреча, которая прошла в Сингапуре, завершилась со счетом 1:1.

    Африканцы вышли вперед на 35-й минуте, когда Моузес Саймон, стоя спиной к воротам, отдал пас на линию штрафной на Джо Арибо, тот пробросил мяч вперед, не встретил сопротивления и точно пробил с пяти метров.

    Южноамериканцы отыгрались на 48-й минуте. Каземиро удачно сыграл на добивании, подобрав мяч после того, как он ударился о перекладину.

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