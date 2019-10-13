Бразилия — Нигерия: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаясыграла вничью с командойв товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Сингапуре, завершилась со счетом 1:1.

Африканцы вышли вперед на 35-й минуте, когда Моузес Саймон, стоя спиной к воротам, отдал пас на линию штрафной на Джо Арибо, тот пробросил мяч вперед, не встретил сопротивления и точно пробил с пяти метров.

Южноамериканцы отыгрались на 48-й минуте. Каземиро удачно сыграл на добивании, подобрав мяч после того, как он ударился о перекладину.

Отметим, что Неймар вышел в стартовом составе, но уже на 12-й минуте покинул поле из-за травмы. 0