Уткин: На своих ошибках пропустили обидные голы

Полузащитник молодежной сборной Россиипрокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

«Эмоции?! С одной стороны, рад, что удалось забить, так как давно не мог отличиться в "Краснодаре", хотя регулярно выхожу на поле. Это, конечно, радует.

Здорово, что мы смогли отыграться, показать характер. Мы больше владели мячом, больше создавали моментов.

Как мне кажется, соперника переиграли, но на своих ошибках пропустили обидные голы. На этим надо поработать.

Сейчас сложно взглянуть объективно на свою игру. Доволен, что забил. Доволен несколькими моментами. Но есть и эпизоды, где мог бы сыграть и лучше.

Выходил спокойным, мотивированным. Если и присутствовало волнение, то совсем небольшое. Так часто бывает перед матчами. Уже хотелось сыграть чуть больше, чем в предыдущих матчах.

Поляки показали тот футбол, который от них и ждали, были, конечно, свои нюансы, но в остальном, мы ждали именно такой игровой модели от них.

С каким настроением команда отправляется в Эстонию? Спасли игру, это здорово. Настрой будет боевой. Поедем за победой», — передает слова Уткина пресс-служба РФС.

Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией. 0