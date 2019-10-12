ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стефано ПиолиТренер на сезон. Почему назначение Пиоли в «Милан» — ошибка
  • 23:39
    • Пенальти принес сборной Франции победу над Исландией
  • 23:39
    • Сборная Англии уступила Чехии на выезде
  • 21:59
    • Александрова сыграет с Остапенко в полуфинале турнира в Линце
  • 21:50
    • «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Торпедо»
  • 21:32
    • Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»
    Все новости спорта

    Уткин: На своих ошибках пропустили обидные голы

    Сборная России Футбол России Сборная Польши
    Полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

    Даниил Уткин
    Даниил Уткин

    «Эмоции?! С одной стороны, рад, что удалось забить, так как давно не мог отличиться в "Краснодаре", хотя регулярно выхожу на поле. Это, конечно, радует.

    Здорово, что мы смогли отыграться, показать характер. Мы больше владели мячом, больше создавали моментов.

    Как мне кажется, соперника переиграли, но на своих ошибках пропустили обидные голы. На этим надо поработать.

    Сейчас сложно взглянуть объективно на свою игру. Доволен, что забил. Доволен несколькими моментами. Но есть и эпизоды, где мог бы сыграть и лучше.

    Выходил спокойным, мотивированным. Если и присутствовало волнение, то совсем небольшое. Так часто бывает перед матчами. Уже хотелось сыграть чуть больше, чем в предыдущих матчах.

    Поляки показали тот футбол, который от них и ждали, были, конечно, свои нюансы, но в остальном, мы ждали именно такой игровой модели от них.

    С каким настроением команда отправляется в Эстонию? Спасли игру, это здорово. Настрой будет боевой. Поедем за победой», — передает слова Уткина пресс-служба РФС.

    Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
  • Вчера в 00:54
    •
  • Прогноз
  • Италия — Греция
  • 1.69
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли Уругвай Перу за неудачу на КА-2019?
  • Уругвай — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Как сыграет «Баффало» против «Флориды» на своей арене?
  • «Баффало» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Выиграет ли «Торпедо» в столичном дерби?
  • «Спартак-2» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020Подопечные Станислава Черчесова порадовали своей игрой московскую публику Вчера в 00:540
  • 00:04
    • «Дубль» Малиновского принес Украине победу над Литвой
  • 23:48
    • Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга
  • 23:31
    • Моуринью: Лучший футболист из тех, кого я видел — это бразилец Роналдо
    Лэмпард успешно перестраивает «Челси» Футбол «Челси»: Лэмпард только в начале своей революцииКак команде удалось так сильно измениться за полгода? Вчера в 06:470
  • Экспресс дня

  • Португалия и Турция пополнятся тремя очками
  • 2.47
    •
  • 00:56
    • Кейн: Поражение от Чехии — это тревожный звонок
  • 00:44
    • Уткин: На своих ошибках пропустили обидные голы
  • 00:29
    • Сулейманов: Я верил, что мы можем переломить игру, что у нас будут моменты
    Лионель Месси Футбол Месси — лучший финишер в футболе. Кто стоит рядом?Бомбардиры европейского футбола — под углом модного статистического показателя «ожидаемые голы» 10/10/2019 в 19:420
  • 23:17
    • ПСЖ и Неймар ведут переговоры о новом контракте
  • 20:10
    • Бензема: Скоро заиграем на очень высоком уровне
  • 19:52
    • Инсайдер: Раньери возглавит «Сампдорию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие